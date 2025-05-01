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Тюменские ученые предлагают отказаться от термина "зависимость от социальных сетей"

Общество, 14:37 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представления пользователей о социальных сетях изучили ученые ТюмГУ и сравнили их у людей с компонентами зависимости и без таковых. Результаты показали, что образ платформ соцсетей у чрезмерно их использующих не представлен широким спектром смыслов и значений, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Это может указывать на то, что пользователь зависим не от среды — Интернета, социальных сетей — как таковой, а от определенных активностей. Хотя среда и способна потенциально полнее закрывать его потребности, нежели реальная жизнь. Такое положение позволяет нам отказаться от использования термина "зависимость от социальных сетей / Интернета" и делает возможным использование термина "проблемное использование Интернета" и рассматривать отдельные поведенческие практики внутри Сети, а не отношения с платформой в целом", — пояснила аспирант кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Елена Голендухина.

В исследовании участвовали обычные пользователи и пользователи с проблемой чрезмерного использования Интернета. Оказалось, что представления респондентов обеих групп о социальных сетях связаны с ассоциативными группами: общение, друзья, интерес, удобство. В целом социальные сети предстают удобным способом для общения с друзьями, совершения рабочих и учебных активностей, а также выступают местом взаимодействия с контентом: чтением новостей, прослушиванием музыки, просмотром видео и мемов.

Психологи зафиксировали, что использование различных платформ сопровождается позитивными эмоциями — интерес и смех, последняя у обычных пользователей встречается чаще. Других существенных содержательных смысловых различий между двумя группами выявлено не было. Это может свидетельствовать о том, что компоненты зависимости связаны не со средой (платформы социальных сетей), а со спецификой активности.

"Пребывание в соцсетях в большей степени связано с эмоцией "смех" у обычных пользователей и в меньшей - у пользователей с проблемами чрезмерного использования Интернета", — отметила Елена Голендухина.

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