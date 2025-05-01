Для учеников Тюменской области открыли набор на "Летнюю математическую школу"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отбор на "Летнюю математическую школу" стартовал для учащихся 4-9 классов школ Тюменской области. Смена пройдёт с 29 июня по 12 июля на базе загородного детского центра "Серебряный Бор", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Для детей организуют теоретические и практические занятия с ведущими преподавателями и студентами региона и вузов России. Профильная смена позволит более эффективно подготовиться к предстоящему сезону олимпиад в 2025-2026 учебном году.

Регистрация открыта до 17 мая. Более подробная информация здесь.

Возрастное ограничение: 6+