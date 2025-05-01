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Майская "Литературная среда" пройдет на пяти площадках в Тюмени

Общество, 08:41 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают на очередную "Литературную среду", которая пройдет на площадках пяти филиалов Централизованной городской библиотечной системы 14 мая, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В библиотеке им. М.М. Пришвина желающие встретятся с Владимиром Петровым, автором сборников "СМС-ки" и "Соло для шарманки с оркестром". Он расскажет о своих произведениях, начале своего творческого пути и взглядах на поэзию. Начало в 12 часов.

Библиотека "Олимп" проведет встречу с поэтом и прозаиком Дмитрием Сергеевым. Участники обсудят с автором тему любви к Родине и проанализируют ее важность для общества и подрастающего поколения. Начало в 12 часов.

В 13 часов в Центральной городской библиотеке выступит Владимир Молдованов. Он представит новый сборник стихотворений "И только времени попутчик"…". Автор прочитает стихотворения и юмористическую "Сказку про Ваню", ответит на интересующие вопросы слушателей.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи пройдет встреча с Василием Михайловым, на которой он представит поэму "Иван Освободитель". Поэма посвящена памятнику советскому воину-освободителю, воздвигнутому в Трептов-парке (Берлин). Он расскажет о процессе создания поэмы, а также прочтёт отрывки из других своих произведений. Начало в 13 часов.

В 16 часов в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина гости встретятся с писателем, председателем Тюменского регионального отделения Союза писателей Сергеем Козловым. Он расскажет о создании своих первых произведений и литературных успехах, поразмышляет о том, как рождается замысел и откуда берется вдохновение.

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