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Тюменцев научат играть в го

Общество, 08:27 13 мая 2025

Федерация игры в го Тюменской области | Фото: Федерация игры в го Тюменской области

Мастер-класс по игре в го состоится в тюменском мультицентре "Моя территория" 18 мая. Эта настольная интеллектуальная игра, похожая на шахматы и шашки, развивает волю, концентрацию и мышление, пишет Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Расскажут о правилах и помогут частникам сыграть первые партии преподаватели городского го-клуба "Линия жизни".

Начало встречи в 14 часов. Регистрация открыта по ссылке. Здесь же можно записаться на мастер-класс 25 мая.

Возрастное ограничение: 12+

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# игры , мастер-класс

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