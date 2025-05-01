Тюменцев научат играть в го
Мастер-класс по игре в го состоится в тюменском мультицентре "Моя территория" 18 мая. Эта настольная интеллектуальная игра, похожая на шахматы и шашки, развивает волю, концентрацию и мышление, пишет Медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Расскажут о правилах и помогут частникам сыграть первые партии преподаватели городского го-клуба "Линия жизни".
Начало встречи в 14 часов. Регистрация открыта по ссылке. Здесь же можно записаться на мастер-класс 25 мая.
Возрастное ограничение: 12+