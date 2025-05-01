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19,1 тыс. га земель проверили с помощью БПЛА в Тюменской области

Общество, 15:10 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19,1 тыс. га земельных участков проверили с помощью беспилотного воздушного судна в Тюменской области с января по март 2025 года. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

"Для контроля за соблюдением обязательных требований земельного законодательства управление производило, в том числе и аэрофотосъемку местности с использованием беспилотного оборудования. Съемка местности позволяет эффективно обновлять картографические материалы, выявлять нарушения границ участков", - пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Надежда Киселева.

Отметим, управление провело с начала года 286 профилактических мероприятий, объявило 128 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

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# БПЛА , Росреестр

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