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Новый ФАП открыли в поселке Сибиряк Тобольского района

Общество, 17:01 12 мая 2025

Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Сибиряк Прииртышского поселения Тобольского района. Он стал десятым современным медучреждением, открытым в муниципалитете за последние пять лет по региональной программе модернизации первичного звена медпомощи на селе и нацпроекту "Здравоохранение".

Здание ФАПа - такое же, как в деревне Масловой, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

"Все, как требуют нормативы: кабинет раннего выявления заболевания, кабинет приема и процедурный кабинет. Помещение оборудовано всем необходимым - инструментами, медицинской мебелью, установлено видеонаблюдение и "Телемедицина". Фельдшер при необходимости может организовать видеоконсультацию с врачами областной больницы. Теперь жители Сибиряка будут получать помощь, а медработники трудиться в комфортных и современных условиях", - сообщил глава муниципалитета.

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Перед ФАПом предусмотрена площадка для работы передвижных кабинетов. Открытие фельдшерско-акушерского пункта – результат слаженной работы с руководством Областной больницы № 3 Тобольска и поддержки правительства Тюменской области.

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# Леонид Митрюшкин , Тобольский район , ФАПы

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