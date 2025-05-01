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С экспозицией "Жёны, мамы, дети Героев" познакомили тюменских студентов

Общество, 14:10 12 мая 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Патриотическая экспозиция "Жёны, мамы, дети Героев" продолжает работу в Тюмени. Уникальная фотовыставка портретов матерей, жён и детей участников специальной операции открыта в здании администрации города.

Накануне Дня Победы обзорную экскурсию для студентов Тюменского колледжа экономики, управления и права провела активист Общественной молодёжной палаты при городской думе Анна Попова.

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Она рассказала посетителям, что часть экспозиции состоит из 40 изображений, на фотографиях — тюменки в кителях мужей, сыновей, а также дети защитников. Снимки сопровождают фронтовые письма и детскими рисунками.

Впервые выставка "Жёны, мамы, дети Героев" открылась в Тюмени 9 мая 2023 года для поддержки семей защитников, сохранения исторической памяти и связи поколений. Сегодня экспозиция насчитывает 500 портретов матерей, жён и детей участников СВО из областной столицы и региона.

Патриотический проект реализован благодаря Союзу офицерских жён и семей военнослужащих Тюменской области и команды благотворителей. Сотни жительниц области работали над выставкой более пяти месяцев, экспозиция уже побывала на 23 площадках.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников

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# выставка , гордума

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