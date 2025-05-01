Реставрацию обелиска Ермаку в Тобольске завершат к осени 2025 года

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Демонтаж брусчатки выполнили на обелиске Ермаку в Тобольске. Весь цикл реставрационных работ будет завершен к осени 2025 г., сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Авторский надзор определит необходимость восстановления или замены анкеров. Предстоит провести реставрацию монумента с сохранением исторического облика, укрепить фундамент, создать удобные пешеходные дорожки и обновить территорию вокруг обелиска", - перечислил Вагин.

Проект реализуется благодаря программе "Тобольск настоящий" при поддержке правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании "СИБУР".