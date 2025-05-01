В Тюмени завершен отопительный период
Системы теплоснабжения Тюмени переходят на летний режим работы с 12 мая. Решение приняла городская администрация в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, закон предписывает завершать отопительный период не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха превышает плюс восемь градусов, уточнили в департаменте городского хозяйства.
Отметим, что с 12 по 18 мая дневная температура воздуха в Тюмени составит от плюс 14 до плюс 21 градуса. В середине недели возможны кратковременные дожди.