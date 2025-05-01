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В Тюмени завершен отопительный период

Общество, 14:26 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Системы теплоснабжения Тюмени переходят на летний режим работы с 12 мая. Решение приняла городская администрация в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, закон предписывает завершать отопительный период не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха превышает плюс восемь градусов, уточнили в департаменте городского хозяйства.

Отметим, что с 12 по 18 мая дневная температура воздуха в Тюмени составит от плюс 14 до плюс 21 градуса. В середине недели возможны кратковременные дожди.

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# отопительный период , отопительный сезон , тепловые сети

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