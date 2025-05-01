Дина Горковец покинула пост заместителя главы Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дина Горковец уходит с поста заместителя главы Тюмени на новое место работы. На заседании коллегии городской администрации 12 мая ей выразили благодарность за работу.

"Слова искренней благодарности за огромный вклад в развитие социальной сферы нашего города на заседании коллегии мы сказали моему заместителю Дине Николаевне Горковец. Она переходит на новое место работы. Особенно хочется отметить значительную роль Дины Николаевны в организации мероприятий ко Дню Победы: празднование 9 Мая стало настоящим торжеством патриотизма, продемонстрировавшим способность руководителя объединять и вдохновлять людей, создавать атмосферу единения и гордости за наш город", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Он пожелал Дине Горковец дальнейших профессиональных достижений, личного счастья и уверенности в собственных силах.