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Дина Горковец покинула пост заместителя главы Тюмени

Общество, 14:52 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дина Горковец уходит с поста заместителя главы Тюмени на новое место работы. На заседании коллегии городской администрации 12 мая ей выразили благодарность за работу.

"Слова искренней благодарности за огромный вклад в развитие социальной сферы нашего города на заседании коллегии мы сказали моему заместителю Дине Николаевне Горковец. Она переходит на новое место работы. Особенно хочется отметить значительную роль Дины Николаевны в организации мероприятий ко Дню Победы: празднование 9 Мая стало настоящим торжеством патриотизма, продемонстрировавшим способность руководителя объединять и вдохновлять людей, создавать атмосферу единения и гордости за наш город", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Он пожелал Дине Горковец дальнейших профессиональных достижений, личного счастья и уверенности в собственных силах.

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# Дина Горковец , Максим Афанасьев

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