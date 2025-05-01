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В Казанском районе уровень воды опустился ниже отметки "опасное явление"

Губернатор, 19:13 12 мая 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Ниже отметки "опасное явление" опустился уровень воды в реке Ишим у с. Ильинка в Казанском районе. Он составляет сейчас 794 см. В муниципалитете частично освободились затопленные дороги, в ближайшее время специалисты оценят ущерб. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Отступает вода и в Ишимском районе. Но из-за интенсивных осадков не так быстро, как могла бы. У села Абатского сформировался максимум паводка. Вода за сутки поднялась на восемь сантиметров до 1 тысячи 120 сантиметров. Это ниже уровня 2017 года. Угрозы федеральной трассе Р-402 нет", - отметил глава региона.

Из-за высокого уровня воды оказались отрезаны от "большой земли" деревни Ефимова и Бокова. Там ввели режим ЧС регионального уровня. Готовится принять большую воду Викуловский район, работы по подготовке к паводку идут в плановом режиме.

Губернатор добавил, что все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем.

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# Александр Моор , паводок

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