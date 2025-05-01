Площадь ярового сева в Заводоуковском округе превысит 10 тысяч гектаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. га составит площадь ярового сева в Заводоуковском округе. Все агропредприятия начали посевную кампанию, рассказала глава муниципалитета Светлана Касенова.

Наибольший объем придется на горох – более 3,5 тыс. га. Еще 2,5 тыс. га задействуют по овес, 957 га – пшеницу, 930 га – ячмень, 250 га – технические культуры, 31 га – овощи и 5 га – картофель. Однолетние травы посеют на 1,7 тыс. га полей.

По словам главы округа, лидерами посевной являются ООО "Согласие", ЗАО "Падунское" и АО "Центральное". Эти предприятия засеяли уже почти четверть от планируемых площадей.