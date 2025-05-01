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Проект Тюменской области стал финалистом премии Минстроя России

Общество, 12:57 13 мая 2025

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Мобильный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети, применяемый в Тюменской области Управлением автомобильных дорог, признан одним из лучших инструментов в рамках цифровизации городского хозяйства России.

Проект стал финалистом национальной премии Минстроя РФ "Умный город". Мобильный комплекс появился в регионе в 2022 году и был закуплен в рамках национального проекта.

Комплекс анализирует дорожное покрытие на наличие снежного, ледяного наката, обнаруживает трещины, выбоины и другие дефекты, определяет износ разметки и повреждения дорожных знаков. Эта информация транслируется в подсистему диспетчерского управления, и специалисты могут экстренно, без дополнительного выезда на место, начать работы.

Как отметили в Главном управлении строительства Тюменской области, в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" запланирована покупка ещё пяти таких комплексов.

Итоги премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства подведут 14 мая. Тюменская область представлена в шести номинациях.

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# дороги , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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