  • 14 мая 202514.05.2025среда
  • USD80,5500
    EUR89,6956
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер северо-восточный

В Викуловском районе отопительный сезон завершится 15 мая

Общество, 09:17 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон в Викуловском районе завершится 15 мая. Документ об этом подписал глава муниципального образования Андрей Лотов, сообщает адмиинстрация района.

Вместе с тем, предприятия жилищно-коммунального комплекса начнут подготовку в предстоящему отопительному сезону 2025 – 2026 гг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , отопительный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 14.05.2025Газоанализатор диоксида углерода разработал тюменский школьник
11:18 14.05.2025Почти 10 тысяч человек посетили "Эшелон Победы" в Тюмени в 2025 году
11:07 14.05.2025В Исетском районе возвели новый памятник воинам Великой Отечественной
10:56 14.05.2025Сервис "Симптомы" доступен тюменцам в приложении "Телемед"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора