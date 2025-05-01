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42 % жителей Тюмени определились с будущей профессией еще до окончания школы

Общество, 10:34 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42 % опрошенных жителей Тюмени определились с профессией еще до окончания школы. Почти каждый второй – 45 % – сомневались в своем выборе, сообщает результаты опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 45 % из них знали, кем хотят работать, в то время как среди мужчин таких было 40 %.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди тюменцев, которым сейчас до 35 лет, лишь 37 % выбрали будущую сферу занятости. Среди людей старше 45 лет таких оказалось уже 45 %.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе к моменту выпуска из школы. Среди тюменцев с зарплатой до 50 тыс. рублей таких 38 %, от 10 тыс. рублей и больше – 44 %.

Отметим, опрос провели среди экономически активного населения Тюмени с 14 апреля по 7 мая.

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# социальный опрос

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