В Тюменской области более 4 тыс. жителей пострадали от укусов клещей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей на 13 мая, из них 22 % - дети до 14 лет. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона исследовано от населения 514 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1,4 % случаях, возбудитель клещевого боррелиоза - в 18,5 %.

На сегодняшний день вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 76 тыс. человек.

С 21 апреля проводятся запланированные акарицидные обработки с контролем их качества.