В Тюмени ввели в строй новый водопровод

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый водопровод введен в эксплуатацию в районе ул. Ленина в Тюмени. На месте старых чугунных труб в границах Кирова – Первомайской проложили новые коммуникации диаметром 315 мм из современных полимерных материалов, сообщает компания "Росводоканал Тюмень".

Реконструкция сетей проходит в рамках комплексного благоустройства ул. Ленина.

"Новый водопровод запущен в эксплуатацию. Переключение сетей мы совместили с работами по замене запорной арматуры, чтобы уменьшить неудобства, вызванные временным ограничением водоснабжения", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Ремонтные работы проведены в установленные сроки. Новые коммуникации защитят ресурс от вторичного загрязнения, повысят качество и надежность транспортировки воды.