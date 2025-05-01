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Семья Кропочевых посетила экскурсии "Эшелона Победы"

Общество, 19:02 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Александр и Алия Кропочевы пришли встречать "Эшелон Победы", который прибыл на перрон железнодорожного вокзала Тюмень 13 мая. Супруги не смогли посетить праздничные мероприятия 9 мая, потому что оба работали, и решили, что это событие не пропустят.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Война коснулась каждой семьи, наша задача – отдать дань памяти фронтовикам и труженикам тыла. Мы – наследники поколения победителей и должны с честью нести это звание. Пусть мирным будет время, небо над головой. Победа будет за нами", - подчеркнули Кропочевы.

Экскурсию они начали с паровоза, где встретились с машинистом Игорем Бехтерем, который рассказал, что в составе "Эшелона Победы" два паровоза. Первый "Генерал"-П36 серии 1955 года. За ним идет ЛВ-355 1950 года выпуска.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Паровозы настоящие, работают на угле, воде и огне. В пути мы с 1 мая, проехали полпути, впереди Ишим, Сургут, Нижневартовск и Ноябрьск. Для движения эшелона нужно прикладывать много физического труда, но нам это нравится, потому что мы несем радость и сохраняем память. Встречают везде тепло и восторженно", - рассказал он.

По словам Игоря Бехтера, его дед Михаил Иосифович Бунин в годы Великой Отечественной войны был капитаном медицинской службы, лечил раненых солдат.

Машинист отметил, что когда ведет поезд, мысленно переносится в прошлое и представляет, что это тот самый эшелон 1945 года, который вез фронтовиков домой. А люди на перроне с надеждой встречали каждый поезд. "Представляю, какие эмоции испытывали машинисты тех составов. Думаю, эта миссия была для них исключительно волнительной и ответственной", – подытожил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, "Эшелон Победы" на паровозной тяге прибыл в Тюмень 13 мая в честь 80-летнего юбилея Победы. Он демонстрирует подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, кухню, хлебопекарню. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Великая Победа , патриотизм , эшелон

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