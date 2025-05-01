Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области
Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области. Распоряжение о ее назначении директором правительственной структуры подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.
К обязанностям Дина Николаевна приступила с 13 мая.
Отметим, Дина Горковец - опытный управленец, в разные годы возглавляла городской и областной департаменты образования, трудилась на посту заместителя главы Тюмени по социальным вопросам.