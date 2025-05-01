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Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области

Общество, 15:33 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области. Распоряжение о ее назначении директором правительственной структуры подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

К обязанностям Дина Николаевна приступила с 13 мая.

Отметим, Дина Горковец - опытный управленец, в разные годы возглавляла городской и областной департаменты образования, трудилась на посту заместителя главы Тюмени по социальным вопросам.

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# Дина Горковец , назначение , образование

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