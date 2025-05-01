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"Золото" привезли школьники Тюменской области с соревнований по робототехнике

Общество, 19:40 13 мая 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Две золотые медали привезла команда тюменских школьников с Международного чемпионата по робототехнике "Сахалин 6.0". Также на счету тюменцев одно третье место и семь побед в номинациях, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В течение трех дней ученики из Тюмени, Ялуторовска и Тобольска в Сахалинской области соревновались в направлениях "Лига" и "Дерзай, робот!".

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В направлениях Лига "Открытий" от четырех до шести лет, Лига "Исследований" от шести до девяти лет, Лига "Решений" от девяти до 14 лет и Лига "Технологий" от 14 до 22 лет юные робототехники представляли творческие проекты по теме сезона "Богатый урожай".

В направлении "Дерзай, робот!" операторы от девяти до 14 лет выполняли задания на соревновательных полях "РобоРыболов", "РобоСортировщик", "РобоМаривод".

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# робототехника , школьники

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