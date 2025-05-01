  • 14 мая 202514.05.2025среда
  • USD80,5500
    EUR89,6956
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер восточный

В Ишиме к 1 сентября отремонтируют школу-интернат для глухих и слабослышащих детей

Экономика, 17:21 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Школу-интернат для глухих и слабослышащих детей отремонтируют в Ишиме к 1 сентября. Об этом сообщил глава города Фёдор Шишкин по итогам рабочего совещания на объекте.

"Третий и второй этажи учебного корпуса близки к завершению. К концу мая останутся работы на первом этаже здания, а также благоустройство территории и возведение спортивных площадок. Этому пока мешают погодные условия, тем не менее, запас времени имеется", - уточнил глава города.

Он выразил уверенность в том, что подрядная организация "Ишимагрострой", которая проводит капитальный ремонт здания, сдаст учреждение в срок к новому учебному году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , ремонт школ , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 14.05.2025Более 106 тысяч туристов посетили Тобольск с начала 2025 года
17:43 14.05.2025Четыре инвестпроекта на 58,5 млн рублей реализуют в Юргинском районе
17:32 14.05.202584 тысячи гектаров засеют яровыми в Ишимском районе
17:21 14.05.2025В Ишиме к 1 сентября отремонтируют школу-интернат для глухих и слабослышащих детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора