В Ишиме к 1 сентября отремонтируют школу-интернат для глухих и слабослышащих детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Школу-интернат для глухих и слабослышащих детей отремонтируют в Ишиме к 1 сентября. Об этом сообщил глава города Фёдор Шишкин по итогам рабочего совещания на объекте.

"Третий и второй этажи учебного корпуса близки к завершению. К концу мая останутся работы на первом этаже здания, а также благоустройство территории и возведение спортивных площадок. Этому пока мешают погодные условия, тем не менее, запас времени имеется", - уточнил глава города.

Он выразил уверенность в том, что подрядная организация "Ишимагрострой", которая проводит капитальный ремонт здания, сдаст учреждение в срок к новому учебному году.