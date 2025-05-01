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В Тюмени преподаватели из разных университетов представили 15 готовых прототипов ИИ-решений

Общество, 15:09 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

178 преподавателей, исследователей и руководителей из 44 российских университетов стали участниками программы ТюмГУ "T-Quantum 2.0" по созданию и внедрению инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс. Они разработали 28 проектных инициатив и 15 готовых прототипов ИИ-решений, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Особенность T-Quantum в этом году — использование собственного ИИ-ассистента, который сопровождал участников на всех этапах программы.Создано 28 инициатив, нацеленных на автоматизацию и значительное повышение эффективности образовательных и административных процессов в вузах (ИИ-ассистенты для помощи преподавателям, частично автоматизированные системы для обработки данных и сервисы для поддержки административной деятельности). 15 из этих проектов дошли до стадии прототипов. Участники занимались автоматизацией разработки рабочих программ дисциплин, проверкой эссе, созданием систем генерации тестовых заданий, исследовательскими ИИ-инструментами.

"Обновленная программа T-Quantum стала для нас важной вехой: мы не просто погрузили участников в передовую ИИ-повестку, но и обеспечили реальный переход от теории к массовому проектированию и применению ИИ. На наших глазах формировалось новое поколение технологических лидеров и ИИ-амбассадоров", — отметил руководитель программы, эксперт Офиса трансформации ТюмГУ Альберт Бранд.

Программа "T-Quantum 2.0" продемонстрировала высокую заинтересованность университетского сообщества в освоении ИИ-технологий, развитии проектных и продуктовых компетенций, осмыслении роли архитекторов будущих изменений.

"T-Quantum стал для нас не просто образовательной инициативой, а важным инструментом трансформации национального образовательного пространства. Развивая культуру массового и непрерывного проектирования, тестирования и внедрения ИИ-решений в практику, ТюмГУ выходит на качественно новый уровень — становится центром подготовки реальных технологических лидеров страны", — прокомментировала руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова.

Участники высоко оценили практико-ориентированный формат программы. Многие впервые получили возможность не только изучить теорию ИИ, но и самостоятельно создать работающие цифровые продукты.

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# искусственный интеллект , ТюмГУ

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