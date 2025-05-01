Почти 5 тыс. открыток ко Дню Победы отправили тюменцы по России и за рубеж

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Порядка 5 тыс. эксклюзивных праздничных открыток отправили жители и гости Тюмени к 80-летию Победы из мобильных пунктов Почты России. Они работали на городских праздничных акциях, организованных совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень" и Тюменским агентством развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба УФПС региона.

Мобильные пункты Почты России действовали 3 и 9 мая на фестивале "Привал Победы", во время праздничных мероприятий на площади 400-летия Тюмени и около Тюменского технопарка. Гости и жители города на стойке Почты России подписывали и тут же опускали в почтовый ящик видовые открытки с изображениями памятников Великой Отечественной войны в Тюмени, а также с исторической фотографией рабочих цеха Тюменского судостроительного завода № 639 1941-1945 гг.

Открытки отправили в разные города России, а также зарубежным адресатам в Армению, Беларусь, Германию, Казахстан, Эстонию и другие страны.

"Мы очень рады, что так много тюменцев и гостей города воспользовались возможностью бесплатно отправить праздничные открытки. Зоны посткроссинга, организованные совместно с нашими партнерами, становятся настоящей точкой притяжения для участников городских праздников", — отметила врио директора УФПС Тюменской области Маргарита Шамбер.

Еще одну подобную акцию посткроссинга планируется провести в Тюмени во время празднования Дня города.