Ожидают одобрения от коллег и руководителя 63 % работающих тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

63 % работающих жителей Тюмени ожидают одобрения от коллег и руководителя. Важно мнение начальства о профессиональных качествах для 13 %, коллектива – для 2 %, приводит данные опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Для тех, кому важно признание и начальства, и рядовых сотрудников, ключевым фактором является уважение в коллективе: "Для меня одинаково ценно и то, и другое, — так складывается авторитет в команде". Те, кто ориентирован только на оценку руководства, связывают это с карьерой и профессиональным ростом: "Признание начальства — показатель моего уровня"; "Мнение руководителя для меня важно, ведь от него зависит продвижение и зарплата".

Женщины демонстрируют более выраженную потребность в оценке своего профессионального вклада в работу по сравнению с мужчинами – 82 % против 75 соответственно. Молодежь до 35 лет и работники старше 45 лет также ориентированы на внешнюю оценку своих заслуг.

Среди респондентов с доходом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей потребность в профессиональном признании выражена наиболее сильно.

И только 17 % работников сознательно дистанцируются от внешней оценки. Их позиция - важно обладать навыками и самому понимать свою ценность.