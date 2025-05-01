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Тюменские старшеклассники стали участниками патриотического квартирника

Общество, 16:59 14 мая 2025

фото организаторов проекта «Патриоты 72» | фото организаторов проекта «Патриоты 72»

Патриотический квартирник для старшеклассников "Военный. Профессия или призвание?" прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени. Ведущей встречи выступила председатель Общественной молодёжной палаты при Тюменской облдуме Екатерина Мокина, сообщают организаторы.

С приветственным словом к юношам обратился руководитель исполкома общественной организации "Офицеры России" в Тюменской области Александр Сукаченко. Его команда вот уже 21 раз совершила выезд в зону боевых действий с гуманитарной миссией. Александр Сукаченко рассказал ребятам о том, что служба в армии — испытание, позволяющее обрести мужество, дисциплину и честь. Она является школой жизни, способствующей воспитанию чувства долга и ответственности перед страной и народом.

"Сейчас такие времена, когда военные все больше в почете. Я вам искренне советую служить. Можно нести альтернативную службу, такой вариант тоже существует. Но ничто не заменит настоящего мужского коллектива российской армии", — убежден Александр Сукаченко.

После беседы с руководителем "Офицеров России" ребята поучаствовали в викторине, посвященной героям былых времен и современности. Им предстояло ответить не только на вопросы по основным историческим датам и именам героев, но и выполнить задания-ловушки, которые требовали от школьников демонстрации их талантов. Команда, набравшая больше всего очков, стала победительницей

Напомним, подобные встречи проходят в рамках проекта "Патриоты 72", который реализует региональная организация "Офицеры России" совместно со Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области при содействии Фонда президентских грантов.

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# патриотическое воспитание , школьники

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