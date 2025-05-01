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Фестиваль "Тюмень сильная" пройдет в нескольких локациях 17 и 18 мая

Общество, 21:25 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Тюмень сильная" пройдет в нескольких локациях областной столицы 17 и 18 мая. Гостей ждут силовой экстрим, бодибилдинг, стритлифтинг, муайтай, сообщает информационный центр правительства региона.

Это событие поддерживает губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2023 году он присоединился к атлетам и выполнил 20 отжиманий на брусьях с дополнительным отягощением.

Торжественное открытие с участием телеведущего Дмитрия Губерниева начнется в выставочном зале “Тюменская ярмарка” 17 мая в 13 часов. В программе – соревнования по пауэрлифтингу, стритлифтингу, гиревому спорту, воздушной гимнастике и даже русской борьбе на опоясках; рубка шашкой; матчевые встречи по боксу; детский забег.

В экопарке "Затюменский" (ул. Аккумуляторная, 15) в 9 часов стартует забег "5 верст" и в 21 час – ночной забег "Ласковый май".

18 мая в выставочном зале "Тюменская ярмарка" с 9 часов – пауэрлифтинг, армрестлинг, бодибилдинг, стритлифтинг, перетягивание каната, матчевая встреча по муайтай.

С 10 часов в Гилевской роще (футбольные поля) будет идти турнир "Кубок футбольных мам — Вдохновленные Героями!".

Соревнования по силовому триатлону в 12 часов начнутся в спортивно-стрелковом комплексе "Стальной азарт" (11 км Ялуторовского тракта, 3, ст.1).

В рамках фестиваля в "Тюменской ярмарке" пройдет первый официальный Кубок России по силовому экстриму, в котором будет участвовать рекордное число атлетов в восьми весовых категориях. Начало соревнований в 9 часов.

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# соревнования , фестиваль

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