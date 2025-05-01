Партию масксетей отправили сладковцы в зону СВО

| Фото: ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Новую партию маскировочных сетей подготовили для фронта волонтеры Новоандреевского, Майского, Маслянского, Лопазновского и Сладковского сельских поселений. Гумпомощь уже передана в организацию "Путевка в жизнь" и в ближайшее время в составе конвоя отправится на СВО.

Об этом сообщил глава Сладковсктго района Александр Иванов в своих соцсетях.

Он добавил, что жители из Маслянского сельского поселения также сформировали шесть мешков помощи для фронтового госпиталя. "Благодарю добровольцев за вклад в поддержку армии и бойцов", - заключил Александр Иванов.