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Партию масксетей отправили сладковцы в зону СВО

Общество, 16:04 15 мая 2025

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Новую партию маскировочных сетей подготовили для фронта волонтеры Новоандреевского, Майского, Маслянского, Лопазновского и Сладковского сельских поселений. Гумпомощь уже передана в организацию "Путевка в жизнь" и в ближайшее время в составе конвоя отправится на СВО.

Об этом сообщил глава Сладковсктго района Александр Иванов в своих соцсетях.

Он добавил, что жители из Маслянского сельского поселения также сформировали шесть мешков помощи для фронтового госпиталя. "Благодарю добровольцев за вклад в поддержку армии и бойцов", - заключил Александр Иванов.

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# Александр Иванов , гуманитарная помощь , СВО , Сладковский район

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