Партию масксетей отправили сладковцы в зону СВО
Новую партию маскировочных сетей подготовили для фронта волонтеры Новоандреевского, Майского, Маслянского, Лопазновского и Сладковского сельских поселений. Гумпомощь уже передана в организацию "Путевка в жизнь" и в ближайшее время в составе конвоя отправится на СВО.
Об этом сообщил глава Сладковсктго района Александр Иванов в своих соцсетях.
Он добавил, что жители из Маслянского сельского поселения также сформировали шесть мешков помощи для фронтового госпиталя. "Благодарю добровольцев за вклад в поддержку армии и бойцов", - заключил Александр Иванов.