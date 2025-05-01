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В двух садовых товариществах Тюмени пройдут кадастровые работы за счет бюджета

Общество, 12:13 15 мая 2025

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Комплексные кадастровые работы проведут в двух садовых товариществах Тюмени за счет областного бюджета. Такой возможностью воспользуются собственники дач СНТ "Зеленый дол" и "Облепиховое", сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"Администрация Тюмени заключила муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в кварталах 72:17:0704003 и 72:17:0704001", - отметили в департаменте.

Более 99,9 % от стоимости контракта оплатят из бюджета региона, остаток – из бюджета города. Для дачников всё будет бесплатно, потребуется лишь обеспечить кадастровым инженерам доступ к своим объектам недвижимости. Работу они завершат до 15 декабря.

Отметим, комплексные кадастровые работы позволяют на основании одной процедуры описать все земельные участки с домами на определенной территории и внести необходимые сведения в ЕГРН, решив земельные споры многих землепользователей.

Проверить, попадает ли участок под проведение ККР за счёт бюджета, можно в местной администрации или на сайте.

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# департамент имущественных отношений , кадастровый учет

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