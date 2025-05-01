В Тюмени почтили память офицера СОБРа Виктора Тимофеева

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени состоялись памятные мероприятия в честь сотрудника СОБРа управления Росгвардии по Тюменской области капитана полиции Виктора Тимофеева, погибшего при исполнении служебного долга 14 мая 2016 года в Северо-Кавказском регионе.

Торжественный митинг состоялся на улице имени героя, которая получила название решением городской администрации в 2019 году. Представители руководства терруправления и духовенства, ветераны спецподразделения, боевые товарищи офицера, курсанты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", члены семьи Виктора собрались у мемориальной доски, открытой два года назад на стене жилого дома в новом микрорайоне "Чемпионский", сообщает управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

"Капитан полиции Виктор Тимофеев очень любил свою семью и Родину, гордился службой в СОБР, - рассказал ветеран СОБР кавалер ордена Мужества Юрий Нифантов. - Ребята, для которых он стал наставником, хранят память о нём и равняются на героя. Опытный офицер является ярким примером мужества, верности долгу и стойкости для молодых сотрудников спецподразделения".

Сослуживцы и семья сотрудника, ветераны спецподразделения по традиции в день гибели Виктора навестили место его захоронения и возложили цветы к мемориалу.

Сотрудник тюменского СОБРа капитан полиции Виктор Тимофеев погиб 14 мая 2016 года во время спецоперации по обезвреживанию боевиков во время очередной служебной командировки на Северный Кавказ. Указом президента Российской Федерации от 9 марта 2017 года №103 Виктор Николаевич Тимофеев посмертно награжден орденом Мужества. За время службы был отмечен наградами "Участник боевых действий на Северном Кавказе", "Ветеран боевых действий", "За доблесть в службе", "За боевое содружество", "Отличник милиции".