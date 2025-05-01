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В Тюмени пять летучих мышей выпустили в естественную среду обитания

Общество, 16:15 15 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Пять летучих мышей после зимовки выпустили в естественную среду обитания ученые Тюменского медицинского университета, доценты Олег и Мария Орловы. Впервые на зимовке у Орловых оказался уникальный представитель рукокрылых – прудовая ночница.

По информации пресс-службы вуза, свое название она получила из-за предпочтения селиться вблизи водоемов. Эта летучая мышь занесена в Красную книгу Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Ее здоровьем было решено не рисковать – зимовала она в зоопарке Санкт–Петербурга вместе с двухцветным кожаном. Для них выпускной состоялся в начале мая.

На счету Орловых более сотни спасенных летучих мышей: они забирали особей из квартир тюменцев на передержку, выхаживали, выкармливали и лечили, а в теплое время года выпускали на волю.

www.tyumsmu.ru

"В этом году мы выхаживали семь летучих мышей, двух отпустили на прошлой неделе. Мыши были на зимовке в реабилитационных центрах при зоопарках Москвы и Санкт-Петербурга, на днях они вернулись к нам. Мышей принято выпускать в их среду обитания в том регионе, где они были пойманы, - поэтому выпускаем в Тюмени", - рассказал Олег Орлов.

Мария Орлова подчеркивает, что все летучие мыши в России относятся к охраняемым животным и истреблять их нельзя: они приносят огромную пользу людям – за час съедают более 200 вредных насекомых.

www.tyumsmu.ru

Тюменцев просят в случае обнаружения летучей мыши связаться с учеными ТМУ по телефонам: 89058001826 и 89068090979.

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# летучие мыши , Тюменский медицинский университет

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