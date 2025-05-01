Тюменцы получили свидетельство о регистрации товарного знака "Цветок Победы"

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Свидетельство о регистрации товарного знака "Цветок Победы" получил Тюменский центр стратегического развития "Сибирь". Изображения гвоздики стало основой нового визуального языка для празднования Дня Победы.

По информации центра, этот узнаваемый символ памяти, традиционно ассоциирующийся с благодарностью ветеранам, обрёл современное графическое воплощение, сочетающее уважение к традициям и актуальный дизайн.

"Проект, реализованный к 80-й годовщине Победы, направлен на формирование актуального визуального образа, трансляцию и усиление смыслов празднования Дня Победы, а также на установление визуальной коммуникации, повышение уровня вовлечённости и лояльности жителей и гостей Тюмени", - рассказали дизайнеры.

Зарегистрированный знак будет действовать до 2034 г.