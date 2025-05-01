Тюменцам в "Ночь музеев" покажут, где хранилось тело Ленина
Экскурсия "Тюменский сельхозтехникум в годы Великой Отечественной войны", приуроченная к Году Героев, состоится в ГАУ Северного Зауралья 17 мая. Она пройдет в рамках всероссийской акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба вуза.
Жителей ждут в первом учебном корпусе по ул. Республики, 7. Экскурсовод познакомит гостей музея с биографиями героев Советского Союза – сотрудников и студентов техникума, воевавших на фронте, а также расскажет о "посте 1" в стенах учебного заведения в 1941-1945 гг.
Начало экскурсии в 16 часов. Вход свободный, с собой необходимо взять паспорт.
Возрастное ограничение: 12+