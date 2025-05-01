Фестиваль дарения в рамках акции #МЫВМЕСТЕ пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль дарения пройдет в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на площадке "Улетная точка" в Тюмени 22 мая с 15 до 18 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Коммерческие и некоммерческие организации, опорные и студенческие центры добровольчества, образовательные учреждения и бизнес-структуры могут презентовать продукцию или услугу, провести танцевальную разминку или шоу-программу, развернуть консультационный пункт или спортивную площадку. Также есть возможность организовать мастер-класс, конкурс или организовать квест-игру.

Чтобы принять участие от организации, необходимо до 18 мая заполнить форму по ссылке.

Подробности можно узнать по телефону ресурсного Добро.Центра Тюменской области: 68-83-65.

Событие пройдет по адресу: ул. Герцена, 63/1. Возрастное ограничение: 0+.