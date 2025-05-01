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Тюменцы делятся фотографиями локаций, которые изменятся в 2026 году

Общество, 20:16 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы делятся архивными фотографиями городских локаций, облик которых изменится в 2026 году. В регионе продолжается голосование за лучшие дизайн-проекты объектов благоустройства – оно продлится до 12 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Чтобы сохранить в памяти горожан облик Тюмени разных годов, глава города Максим Афанасьев анонсировал акцию – каждый может поделиться своими фотографиями и историями, которые связаны с общественными пространствами, участвующими в проекте "Формирование комфортной городской среды".

"Ваши кадры помогут сохранить дух этих мест, а мы разместим их 12 июня на праздничных мероприятиях ко Дню России. Пусть тюменцы увидят, как менялся город и его жители", — сказал он.

Фото с историями необходимо отправлять на почту cmi@tyumen-city.ru. Обязательно указывайте контактные данные.

Всего в Тюменской области выбирают дизайн для пяти территорий. В Тюмени —это сквер Депутатов, аллея Молодоженов,площадь Борцов Революции. В Ишиме преобразится территория по адресу: ул. Карла Маркса, 62. В Тобольске — Менделеев-парк .

Отдать голос за понравившийся дизайн-проект можно на портале "Госуслуги".

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , фотография

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