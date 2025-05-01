Отчет об исполнении бюджета Тюмени за 2024 год обсудили в администрации
Отчет об исполнении бюджета Тюмени за 2024 год обсудили в администрации города 15 мая.
На слушаниях присутствовало 105 человек.
В обсуждении приняли участие депутаты Тюменской городской думы, представители общественности и местные жители.
Проводил публичные слушания директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Артем Катренко. Он озвучил основные финансовые показатели исполнения бюджета города за 2024 год.
Как сообщили в мэрии, по итогам прошлого года доходы бюджета города составили 49,1 млрд руб., расходы - 48,7 млрд руб. Бюджет 2024 года - это самый большой по объему доходов и расходов бюджет за последние годы.
95% всех расходов осуществлялись в рамках 21 муниципальной программы.
Бюджет 2024 года традиционно сохранил свою социальную направленность.