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В Ишиме четыре семьи получили ключи от квартир в новом доме

Общество, 11:29 16 мая 2025

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Четыре семьи получили ключи от благоустроенных квартир в новом доме на ул. Григорова в Ишиме. Среди получателей – участники боевых действий и инвалид первой группы, рассказал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Благодаря поддержке губернатора и областного правительства в городе успешно реализуются программы по обеспечению жильём жителей разных категорий. Наша задача – наращивать объёмы строительства, чтобы и дальше помогать гражданам в решении жилищного вопроса", - уточнил Шишкин.

Он поздравил новоселов и пожелал им долгой счастливой жизни в новых квартирах.

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# Ишим , квартиры , льготники , СВО , социальная поддержка , Федор Шишкин

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