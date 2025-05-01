В Ишиме четыре семьи получили ключи от квартир в новом доме

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Четыре семьи получили ключи от благоустроенных квартир в новом доме на ул. Григорова в Ишиме. Среди получателей – участники боевых действий и инвалид первой группы, рассказал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Благодаря поддержке губернатора и областного правительства в городе успешно реализуются программы по обеспечению жильём жителей разных категорий. Наша задача – наращивать объёмы строительства, чтобы и дальше помогать гражданам в решении жилищного вопроса", - уточнил Шишкин.

Он поздравил новоселов и пожелал им долгой счастливой жизни в новых квартирах.