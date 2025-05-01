Тюменский медуниверситет и духовное управление мусульман подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве подписали Тюменский медицинский университет и Духовное управление мусульман Тюменской области. Подписи под документами поставили ректор Иван Петров и председатель управления, муфтий Зиннат Садыков.
По информации вуза, цель соглашения - объединить усилия для совместной работы по укреплению гражданского мира и согласия, для популяризации бережного отношения к историко-культурным традициям и духовным ценностям России, верного служения своему народу и стране.
Как отметил муфтий региона, одним из важных аспектов сотрудничества станет профилактика идей экстремизма и терроризма в молодежной среде: "Любая религия призывает нас к любви, товарищескому отношению друг к другу, уважению к родителям и учителям. Медицина – одна из самых благородных профессий, а для будущих врачей сохранение жизни – высочайшая цель".
Ректор Иван Петров, подчеркнул, что студенческое сообщество ТМУ – это мультикультурная среда, в которой учится молодежь из 50 стран мира, в том числе, из государств, проповедующих ислам. В таких условиях нужно не допустить, чтобы студенты попали под влияние экстремистской идеологии.
"Важно, чтобы наши выпускники стали честными людьми и профессионально грамотными специалистами, проявляющими сострадание к пациенту", - сказал он.
В рамках соглашения пройдет ряд совместных мероприятий.