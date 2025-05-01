Тюменский медуниверситет и духовное управление мусульман подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение о сотрудничестве подписали Тюменский медицинский университет и Духовное управление мусульман Тюменской области. Подписи под документами поставили ректор Иван Петров и председатель управления, муфтий Зиннат Садыков.

По информации вуза, цель соглашения - объединить усилия для совместной работы по укреплению гражданского мира и согласия, для популяризации бережного отношения к историко-культурным традициям и духовным ценностям России, верного служения своему народу и стране.

Как отметил муфтий региона, одним из важных аспектов сотрудничества станет профилактика идей экстремизма и терроризма в молодежной среде: "Любая религия призывает нас к любви, товарищескому отношению друг к другу, уважению к родителям и учителям. Медицина – одна из самых благородных профессий, а для будущих врачей сохранение жизни – высочайшая цель".

Ректор Иван Петров, подчеркнул, что студенческое сообщество ТМУ – это мультикультурная среда, в которой учится молодежь из 50 стран мира, в том числе, из государств, проповедующих ислам. В таких условиях нужно не допустить, чтобы студенты попали под влияние экстремистской идеологии.

"Важно, чтобы наши выпускники стали честными людьми и профессионально грамотными специалистами, проявляющими сострадание к пациенту", - сказал он.

В рамках соглашения пройдет ряд совместных мероприятий.