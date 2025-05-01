В Тюмени на улицах Олимпийской и Стахановцев благоустроят дворы

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дворы у домов № 22, 24, 32, 34 на улице Олимпийской, и возле дома №3 по улице Стахановцев благоустроят в Тюмени в 2025 году.

Директор Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Иван Богданов на встрече с жителями домов сообщил, что составлены схемы размещения игровых и хозяйственных площадок двора, тротуаров и проездов. Они были направлены проектировщикам, которые согласно пожеланиям тюменцев и санитарным требованиям разработали проект.

Так, во дворе на ул. Олимпийской, 22 и 24 заменят сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, обустроят систему водоотведения. Также снесут 20 старых деревьев, которые стали опасными. Позже по желанию жителей будут высажены рябины.

Всего, по данным городской администрации, на благоустраиваемых придомовых территориях Восточного округа уберут около 50 аварийных и подлежащих сносу деревьев, такое же количество высадят взамен.