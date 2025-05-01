  • 16 мая 202516.05.2025пятница
  • USD80,3134
    EUR90,1011
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени на улицах Олимпийской и Стахановцев благоустроят дворы

Общество, 16:59 16 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дворы у домов № 22, 24, 32, 34 на улице Олимпийской, и возле дома №3 по улице Стахановцев благоустроят в Тюмени в 2025 году.

Директор Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Иван Богданов на встрече с жителями домов сообщил, что составлены схемы размещения игровых и хозяйственных площадок двора, тротуаров и проездов. Они были направлены проектировщикам, которые согласно пожеланиям тюменцев и санитарным требованиям разработали проект.

Так, во дворе на ул. Олимпийской, 22 и 24 заменят сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, обустроят систему водоотведения. Также снесут 20 старых деревьев, которые стали опасными. Позже по желанию жителей будут высажены рябины.

Всего, по данным городской администрации, на благоустраиваемых придомовых территориях Восточного округа уберут около 50 аварийных и подлежащих сносу деревьев, такое же количество высадят взамен.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 16.05.2025В Тюмени 8-летнего школьника сбили на пешеходном переходе
18:16 16.05.2025В Международный день семьи зарегистрировали брак 50 пар Тюменской области
18:05 16.05.2025Тюменский медуниверситет и духовное управление мусульман подписали соглашение о сотрудничестве
17:54 16.05.202517 мая - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора