  • 16 мая 202516.05.2025пятница
  • USD80,3134
    EUR90,1011
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-западный

Почти два километра дамбы обновят в Сумкино в Тобольске

Общество, 13:52 16 мая 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

1 тыс. 995 м дамбы реконструируют в Сумкино в Тобольске. Подготовительные работы завершены на 100 %.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин после проверки хода работ.

По его словам, на 16 мая силами подрядной организации "Тоболпромстрой", территория очищена, вывезен мусор, размечены оси дамбы. Продолжается активная разработка грунта, выполнено 70 % от запланированного. Заказаны все необходимые материалы.

"Все работы планируем завершить к концу ноября. Контроль за качеством и сроками – на особом контроле у департамента городской среды", - резюмировал глава Тобольска.

Он отметил важность реконструкции объекта для обеспечения безопасности жителей города с учетом весенних паводков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дамба , Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 16.05.2025Территорию липовой рощи в Сумкино в Тобольске благоустроят
15:20 16.05.2025Тюменцы на реализацию проектов от ПФКИ привлекли 246 млн рублей
14:58 16.05.2025Народный мемориал участникам Великой Отечественной открыли в Исетском районе
14:47 16.05.2025Тюменским студентам предлагают попасть в молодежный резерв региона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора