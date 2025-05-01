Почти два километра дамбы обновят в Сумкино в Тобольске

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

1 тыс. 995 м дамбы реконструируют в Сумкино в Тобольске. Подготовительные работы завершены на 100 %.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин после проверки хода работ.

По его словам, на 16 мая силами подрядной организации "Тоболпромстрой", территория очищена, вывезен мусор, размечены оси дамбы. Продолжается активная разработка грунта, выполнено 70 % от запланированного. Заказаны все необходимые материалы.

"Все работы планируем завершить к концу ноября. Контроль за качеством и сроками – на особом контроле у департамента городской среды", - резюмировал глава Тобольска.

Он отметил важность реконструкции объекта для обеспечения безопасности жителей города с учетом весенних паводков.