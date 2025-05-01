Территорию липовой рощи в Сумкино в Тобольске благоустроят

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Работы по благоустройству территории липовой рощи проведут в Сумкино в Тобольске. Для этого намечен план действий по обновлению любимого местными жителями зеленого уголка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин по итогам выездного совещания.

По его словам, в парковой зоне обновят дорожки, приведут в порядок ступеньки, выровняют и приберут площадку для отдыха, установят новые скамейки, фонари и урны.

Кроме того, для удобства занятий спортом обновят спортивные составляющие, в том числе футбольное поле. Добавят освещение в спортзоне, что позволит людям выполнять физические нагрузки и в темное время суток.

Также глава Тобольска взял в работу поднятый жителями вопрос со стихийной парковкой у магазина.

"Липовая роща – это действительно жемчужина этого района, но, как и любой жемчужине, ей нужна достойная оправа", - подытожил Петр Вагин.