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Территорию липовой рощи в Сумкино в Тобольске благоустроят

Общество, 15:31 16 мая 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Работы по благоустройству территории липовой рощи проведут в Сумкино в Тобольске. Для этого намечен план действий по обновлению любимого местными жителями зеленого уголка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин по итогам выездного совещания.

По его словам, в парковой зоне обновят дорожки, приведут в порядок ступеньки, выровняют и приберут площадку для отдыха, установят новые скамейки, фонари и урны.

Кроме того, для удобства занятий спортом обновят спортивные составляющие, в том числе футбольное поле. Добавят освещение в спортзоне, что позволит людям выполнять физические нагрузки и в темное время суток.

Также глава Тобольска взял в работу поднятый жителями вопрос со стихийной парковкой у магазина.

"Липовая роща – это действительно жемчужина этого района, но, как и любой жемчужине, ей нужна достойная оправа", - подытожил Петр Вагин.

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# благоустройство , Петр Вагин , Тобольск

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