Как получить высокий урожай картофеля, рассказал тюменский агроном

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Какие приемы позволят увеличить урожай картофеля, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

При приобретении семян обращайте внимание на упаковку. На ней обязательно должна быть указана вся необходимая информация: сорт, репродукция, наименование производителя и его адрес. Если используете для посадки собственные семена, которые запасли осенью, то стоит заранее вытащить их из подвала или погреба для предварительного прогрева. Это нужно, чтобы клубни проснулись и были готовы к прорастанию, пишет tmn.aif.ru.

Самый традиционный метод удобрения — внесение перегноя под перекопку или вспашку. Так же можно поступить и со сложными минеральными удобрениями. Производители предлагают сбалансированные удобрения, предназначенные для конкретной культуры. Можно обратиться к проверенным вариантам, таким как азофоска.

Многие дачники при посадке вносят небольшое количество золы, что также хорошо сказывается на росте и развитии растений.

Еще один прием — это посев вместе с картофелем гороха или бобов. Бобовые культуры обогащают почву азотом, столь необходимым для растений.