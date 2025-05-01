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В Тюмени девелоперская компания построит детсад на 300 мест и передаст его городу

Экономика, 18:27 16 мая 2025

предоставлено девелоперской компанией "Брусника"

Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест построит девелоперская компания в жилом районе “Республики 205” до конца 2030 г. После введения объекта в строй его передадут администрации города.

Соглашение об этом подписано, сообщили в пресс-службе компании.

"За основу будет взят проект, который уже прошел госэкспертизу в Екатеринбурге. При проектировании здания архитекторы опирались на мировой опыт, при этом находясь в плотном взаимодействии с представителями образовательной сферы: все решения обсуждались с точки зрения практичности и удобства в эксплуатации", - отметили девелоперы.

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Детский сад будет рассчитан на 12 групп по 25 человек в каждой. В нём появятся кабинеты для индивидуальных занятий с логопедом и психологом, комнаты для кружков, музыкальный и спортивный залы. В обоих залах высокие потолки и второй свет: они подойдут не только для ежедневных занятий, но и для проведения праздничных мероприятий, на которые приходят гости. В залах предусмотрены отдельные помещения, где будет храниться мебель, позволяющая трансформировать пространство в зрительный зал с большим количеством посадочных мест. Здесь же найдется место для инвентаря, костюмов и декораций.

При основном входе спроектирован просторный вестибюль с зоной ожидания, а также комната охраны. Продуманы помещения не только для ребят, но и для персонала: кабинеты администрации, методический кабинет, комната отдыха и другие пространства, которых не хватает в типовых садиках советской постройки.

В группах для малышей предусмотрены индивидуальные входные группы, а на улице — специальные навесы для детского транспорта. Даже в непогоду коляски, самокаты и велосипеды будут защищены от дождя и снега.

Входная арка — это деталь, которая передаёт отношение к главному пользователю сада, поэтому здесь появилась отдельная калитка специально для детей.

К особенностям здания можно отнести большие трехметровые окна: в групповых помещениях всегда будет много естественного света. Еще одна особенность — трехмаршевая лестница с зенитным фонарем на крыше.

Архитекторы стремились найти гармонию между оригинальностью и практичностью, создавая выразительный фасад, привлекающий внимание. В итоге получилось не только эстетически впечатляющее здание, но и концепция, которая станет отправной точкой для новых архитектурных решений, сохраняя актуальность на долгие годы.

Специалисты адаптируют проект, чтобы он органично вписался в окружающую застройку.

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# девелопмент , детский сад , застройка

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