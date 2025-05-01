В Тюменской области вырос средний размер социальной пенсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

C 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Тюменской области проиндексировало социальные пенсии на 14,75% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронуло 43,5 тыс. граждан, среди которых 42 тыс. получают социальную пенсию. Большинство — в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

Средний размер социальной пенсии в регионе вырос до 17 тыс. рублей: для детей с инвалидность — около 24 тыс. рублей, инвалидам первой группы — 20 тыс. рублей, второй группы — 10 тыс. рублей, третьей — 8,6 тыс. рублей.

Если размер социальной пенсии неработающего гражданина с учетом всех выплат оказывается ниже регионального прожиточного минимума, то ему устанавливается федеральная социальная доплата. Она увеличивает пенсионное обеспечение до указанного уровня, в 2025 году — до 15 тыс. 250 рублей, пишет Тюменская область сегодня.