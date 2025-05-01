Как лечить растения от хлороза, рассказала тюменский садовод

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Хлороз — заболевание, возникающее из-за нехватки того или иного питательного элемента, встречается как среди домашних растений, так и среди высаженных в открытый грунт. Как с ним бороться, рассказала садовод Нина Щербакова.

Признаками хлороза является потеря яркости листовой пластины, она становится желто-зеленой. Первые симптомы хлороза должны насторожить садовода, ведь нужно как можно быстрее принять меры. Если вновь появившиеся листочки имеют привычный окрас, значит, с болезнью удалось справиться.

Различают магниевый, железный, кальциевый, азотный, серный хлорозы. Для каждого необходим свой метод лечения.

Так, при магниевом хлорозе желтеет межжилковое пространство, в основном на нижних листьях. Также наблюдается торможение роста растений, уменьшение размера плодов и интенсивности их окраса, снижение морозоустойчивости. Для устранения магниевого хлороза применяют удобрения, в составе которых есть магний: сульфат магния, Маг-Бор, Ультрамаг Бор, Калимаг.

Признаки железного хлороза появляются весной, когда верхние листья светлеют. Причиной первоначально является щелочная среда почвы (рН =7 и более), которая удерживает железо в недоступной для растений форме. Защелачивание происходит при регулярном поливе холодной водой и/или частом использовании золы. Если причину своевременно не устранить, то хлорозные листья усыхают, рост растения приостанавливается. Для устранения этого вида хлороза в основном применяют внекорневые обработки железосодержащими препаратами.

Все растения нуждаются в регулярных и комплексных подкормках для того, чтобы не появились признаки хлороза. Кроме этого, нужно соблюдать агротехнику и улучшать структуру грунта для полноценного развития корневой системы, с помощью которой идет усвоение питательных веществ из почвы, пишет Тюменская область сегодня.