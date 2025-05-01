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Родителям — зеленый свет! Как Минпромторг изменил госпрограмму "Семейный автомобиль"

Общество, 17:20 16 мая 2025

Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

Начался прием заявок по новым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе.

"Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Помимо запуска новых льгот, в госпрограмме автокредитования сохранены ранее действующие условия: базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости машины (для жителей ДФО - 25%). Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах Дальнего Востока.

Под действие программы попадают машины с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. В настоящее время под эти требования подходят автомобили брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер "Москвич 3". Также господдержка распространяется на электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории России, со скидкой 35% - но не более 925 тысяч рублей.

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# автомобиль , кредиты , покупки

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