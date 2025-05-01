Тюменскому меценату Прокопию Подаруеву посвятили автобусно-пешеходную экскурсию

Автобусно-пешеходное путешествие "Прокопий Подаруев — меценат, сибиряк, благотворитель" по маршруту Тюмень — Перевалово — Тюмень пройдет 18 мая. Начало — в 12 часов.

В программе тура в Тюмени — пешеходная обзорная экскурсия от Дмитрия Падерина от здания бывшего Александровского реального училища с выходом на улицу Семакова, бывшую Подаруевскую.

В с. Перевалово состоится экскурсия от Светланы Егуновой, вдохновителя "Подаруевского маршрута" и владелицы "Сибирской усадьбы". Участники тура увидят памятник Подаруеву, созданный местным скульптором, посетят Никольский храм, устроенный на средства семьи Подаруевых, побывают у животворящего Никольского источника.

Уточнить стоимость тура и записаться можно по телефону 89048872184.

Возрастное ограничение: 12+.