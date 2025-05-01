Месяц забывчивого читателя проходит в тюменских библиотеках

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Месяц забывчивого читателя проходит в библиотеках Тюмени по 12 июня. Вернуть издания можно со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

"Мы приглашаем всех своих забывчивых читателей в библиотеки и предлагаем вернуть литературу тем, кто давно собирался это сделать. Сотрудники абонемента примут книги с радостью и пониманием, без упреков и штрафов", — сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В случае утраты или неумышленной порчи библиотечной книги ее предлагается заменить на равноценную по содержанию и стоимости.