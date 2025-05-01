Мастер-класс по росписи наличника проводит музей "Торговые ряды" в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мастер-класс "Роспись наличника" проводит музей "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске по 31 мая. Его участники смастерят декоративный магнит в виде старинного резного наличника.

На мастер-классе можно узнать об истории и культурном значении русских наличников, основах росписи и передачи узоров, а также расписать акриловыми красками миниатюрный наличник с ажурными фрагментами.

Уточнить стоимость участия в мастер-классе и другие подробности можно по телефону: 8 (34535) 2-01-94, 3-27-50.

Возрастное ограничение: 0+.