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Мастер-класс по росписи наличника проводит музей "Торговые ряды" в Ялуторовске

Общество, 13:07 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мастер-класс "Роспись наличника" проводит музей "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске по 31 мая. Его участники смастерят декоративный магнит в виде старинного резного наличника.

На мастер-классе можно узнать об истории и культурном значении русских наличников, основах росписи и передачи узоров, а также расписать акриловыми красками миниатюрный наличник с ажурными фрагментами.

Уточнить стоимость участия в мастер-классе и другие подробности можно по телефону: 8 (34535) 2-01-94, 3-27-50.

Возрастное ограничение: 0+.

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# мастер-классы , резьба по дереву , роспись

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