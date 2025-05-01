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Тюменцам рассказали, как говорить с подростками о профилактике ВИЧ

Общество, 10:52 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик с медицинским психологом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Юлией Деревенчук поможет тюменцам понять, как говорить с подростками о профилактике ВИЧ-инфекции. В нем эксперт поделилась, какие темы, связанные с ВИЧ и СПИДом, стоит обсуждать с детьми и подростками, как помочь им понять важность этой темы. Видеоролик можно посмотреть в сообществе "Своим примером | онлайн-проект для родителей" во ВКонтакте.

Для малышей 5–6 лет важно объяснять тему личной гигиены: почему у каждого должны быть свои зубная щетка и полотенце, почему нельзя трогать неизвестные шприцы, найденные на улице, и как важно сразу рассказать взрослым, если укол был сделан случайно.

С младшеклассниками психолог советует говорить о ВИЧ более доступно, используя понятные им образы. Например, можно сравнить иммунитет с космонавтом в скафандре, который защищает организм от опасностей. Подросткам 11–13 лет уже можно рассказать о путях передачи ВИЧ, медицинских аспектах, обсудить вопросы отношений, ответственности и половой верности, сообщает КП-Тюмень.

Эксперт отмечает, что детям нужна честная и достоверная информация. Обман и замалчивание могут привести к тому, что они обратятся к ненадежным источникам. Родителям же важно подготовиться к таким разговорам: изучить факты, продумать, как лучше донести информацию, и быть спокойными.

Юлия Деревенчук утверждает, что со временем человеческая психика склонна забывать тревожные сведения. Поэтому важно не только предупреждать подростков о негативных последствиях, но и учить их ответственности и осознанности. Таким образом, они смогут принимать взвешенные решения. В случае с ВИЧ это означает регулярное тестирование — как с помощью экспресс-тестов, так и через диагностику в медицинских учреждениях.

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