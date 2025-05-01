4,5-метровый торт в виде ключа испекли в Тобольске

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

4,5-метровый торт в виде ключа создали кондитеры в рамках фестиваля "Кофе, искусство и шоколад" в Тобольске 17 мая. Вес готового изделия составил более 600 кг. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал глава города Петр Вагин.

"Сегодня вместе с нашей командой кондитеров удалось испечь самый большой торт в России. Он является замечательным символом — это ключ к Сибири. Он воплощает в себе всё объединение наших городов. Сладкий Тобольск — это про то, чтобы всем было гостеприимно, вкусно, интересно. Благодарю всю команду наших кондитеров и поваров, наших гостей", — поделился Петр Вагин.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Изначально кондитеры планировали создать 438-сантиметровый торт с отсылкой к грядущей дате — 438-летию города. Однако он получился еще больше — 4 метра 52 сантиметра. Для торта изготовили 120 коржей размером 60 на 40 см, в основе — шоколадный бисквит. На изделие ушло 100 литров вишневого сиропа, которым пропитан торт, и 120 кг сливок.

По словам владелицы тобольской "Мануфактуры шоколада" Дарьи Егоровой, этот торт символизирует ключ к счастью, здоровью, благополучию.

"Большой командой кондитеров мы создали уникальную, практически семейственную историю. Мы как большая семья сегодня создали гигантский торт, прецедентов которому действительно нет, и я считаю, что этот опыт даст возможность расти внутри отрасли, расти командно", — прокомментировала она.

Вера Корушнова, Александр Лабыкин